In de Chateau bijstand-aflevering van maandagavond is te zien hoe Martien, Erica en Maxime drie minuten lang met hun winkelwagens door de winkel mogen rennen om zo veel mogelijk boodschappen voor hun buurtfeestje bij elkaar te winkelen.

Laatste week Chateau bijstand

De laatste week in de bijstand is voor de familie Meiland aangebroken. Dat betekent dat ze alweer bijna afscheid moeten nemen van de leuke buurtbewoners die ze de afgelopen weken hebben leren kennen.

Drie minuten gratis boodschappen doen

Daarom willen ze op zondag een buurtfeest geven. Maar hoe kom je aan genoeg boodschappen voor zo’n feest als je in de bijstand zit? Ze vragen hulp bij een lokale supermarkt. En ja hoor, zij willen wel een handje helpen. Sterker nog, ze bieden de Meilandjes drie minuten gratis winkelen aan.

Volle karren

Met hun drie winkelwagens staan Martien, Erica en Maxime in de startblokken. De winkelmedewerker telt af, en daar gaan ze! Martien en Maxime gaan razendsnel te werk. Ze gooien hun karren in een mum van tijd vol. Maxime stort zich op de kratjes bier, want die zijn natuurlijk een hoop geld waard.

Drie leverworsten

Wanneer de tijd om is, komen Martien, Erica en Maxime weer samen. Dan zien Martien en Maxime pas wat Erica in haar kar heeft gegooid. En dat is in vergelijking met de andere twee bar weinig. Veel verder dan een paar leverworsten is ze niet gekomen. Tot groot ongenoegen van de andere twee. “Waarom heb jij zo weinig?!”

Niet zo hebberig

Erica is het niet eens met de kritiek die ze krijgt. Zij vindt dat je niet altijd zo hebberig moet zijn en denkt dat de boodschappen die ze hebben meer dan genoeg zijn.

Reacties

De kijkers thuis zijn het daar niet mee eens. Ze vinden het behoorlijk bespottelijk dat Erica slechts met drie worsten naar buiten is gekomen. “Al was ik multimiljonair, als ik drie minuten gratis mocht winkelen dan ging mijn kar helemaal vol”, reageert een kijker op Twitter. “Je had van alles kunnen uitdelen aan de bijstandsmoeders, voor mijn part gooi je de kar vol met luiers”, schrijft een ander.

Gratis Shoppen voor 3 minuten en Erica pakt 3 leverworsten en een komkommer 😂 #chateaubijstand — ⇙ ✌🏼♡ 𝐒ί𝕤 ♡ ✌🏼 (@sisontwitt) 9 mei 2022

Mag je 3 minuten gratis winkelen in de supermarkt, pak je alleen 3 worsten 😂 #chateaubijstand — 🦖 Plankie 🏳️‍🌈🇺🇦 (@Plankie) 9 mei 2022

Erica onderschat hoeveel de gemiddelde Nederlander vreet op een feestje als het gratis is. #chateaubijstand — EG87 (@noorderlichtje8) 9 mei 2022

Of je nu in de bijstand zit of multi miljoenair bent. Als je 3 minuten gratis kan winkelen gooi je je kar helemaal vol. Of je moet Erica Meiland heten. Dan kom je met 3 worsten aan de kassa🤣🤣 #chateaubijstand — Remco (@Remco_045) 9 mei 2022

Als ik 3 minuten gratis mag winkelen... ook al was ik multimiljonair... dan ging mijn kar helemaal vol met kop erop 🤣#chateaubijstand — Angel (@MissDelight111) 9 mei 2022

Dus de #meilandjes mogen 3 minuten gratis winkelen. En jan met de pet krijgt niks mee als hij 5 cent te kort komt. Schande, feest, goed doel of niet !#chateaubijstand #dirk #martienmeiland — john Maasdrecht (@tuppetei) 9 mei 2022

Nou Erica ,ik vind je wel een beetje dom met je 3 worsten, je had toch ook nog vanalles kunnen uitdelen aan de bijstandsmoeders,gooi je kar vol luiers van mij part .. #chateaubijstand — Annekentje (@AnnekeKrak) 9 mei 2022

Je kunt de Chateau bijstand-aflevering hier terugkijken.

Helaas voor Erica is ze niet overal meer welkom:

Bron: Twitter, SBS