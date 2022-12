Ernst Daniël Smid kan weer zingen na succesvolle operatie: “Ik wil een comeback maken”

Ernst genoot van het optreden. “Samen met Marco (Bakker, red.) heb ik een aantal coupletten voorgedragen. Iedereen in de zaal was laaiend enthousiast, maar vooral stomverbaasd”, zo vertelt Ernst aan De Telegraaf.

Stembanden aan het trainen

Ernst heeft de ziekte van Parkinson. Hierdoor moest hij noodgedwongen stoppen met zingen. Afgelopen maart werd er een neurostimulator in zijn hersenen geplaatst waardoor hij nu een stuk minder last heeft van de ziekte. Waar hij lange tijd amper nog kon praten, is hij inmiddels zijn stembanden weer aan het trainen.

Nieuwe stappen zetten

En dat gaat goed: “Het zingen gaat steeds beter. Ik verwacht volgend jaar weer een aantal nieuwe stappen te kunnen zetten. Ik heb een zangcoach in de arm genomen en hoop zodoende mijn stem terug te krijgen naar een bepaald niveau.”

“Dankbaar dat ik terug ben”

Toch realiseert Ernst zich wel dat het nooit meer zal worden zoals vóór de diagnose. “Als ik een paar coupletten solo kan zingen, ben ik al tevreden. Mijn ziekte is ongeneeslijk, maar ik ben zo dankbaar dat ik terug ben.”

Bron: De Telegraaf