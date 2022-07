Ernst Daniël Smid ondergaat deze week een ingrijpende hersenoperatie

De operazanger heeft, naast trillende ledematen, ook steeds meer moeite met praten.

Ernst Daniël Smid over hersenoperatie

Bij de operatie worden elektroden in zijn hoofd geplaatst, waardoor deze klachten naar alle waarschijnlijkheid zullen verminderen. Hij vertelt: “Ik krijg een DBS-ingreep. Dat staat voor Deep Brain Stimulation.”

Neurosimulator

De elektroden worden verbonden aan een neurosimulator, die ook in zijn lichaam wordt geplaatst. Deze simulator kan kleine stroomstootjes afgeven. Dit zou de klachten die Ernst Daniël ervaart moeten verminderen en zijn motoriek moeten verbeteren.

Eerste tekenen van Parkinson

In november 2019 maakte Ernst Daniël in een uitzending van Pauw bekend dat hij Parkinson heeft. Daarvoor hield hij het een tijdlang voor zichzelf. Een van de redenen om het toch naar buiten te brengen, zijn de roddels die hij destijds over zichzelf hoorde na een televisieoptreden.

Kijkers dachten dat hij dronken was

Kijkers dachten dat de zanger dronken was: “Mijn kinderen belden me heel verdrietig op, dat hun pa zo werd afgezeken. Ik had te veel gezopen en ik deed een Frits Westertje. Ja, toen dacht ik: waarom houd ik het nog geheim?”

Een totaal ander mens

In Rooijakkers over de vloer vertelde Ernst Daniël wat een ontzettende impact Parkinson op hem heeft, zowel fysiek als mentaal. “Als ik nu naar mezelf kijk, dan denk ik: Jezus Christus, waar ben je gebleven? Ik ben zo’n ander mens aan het worden. Een totaal ander mens. Ik denk dat ik er nooit achter kan komen wie de echte is. Ben ik van huis uit zwaarmoedig, of is dat het beeld dat meekomt met de ziekte?”, vertelde hij.

Hij werd zelfs suïcidaal

Aan Story vertelde hij over dat zwaarmoedige: “Soms tot het suïcidale toe. Toen ik te horen kreeg dat ik geen opera meer kon zingen, dacht ik serieus: ik ga nu naar België, koop een pistool en schiet mijzelf door mijn hersens.” Laten we hopen dat de operatie hem goed zal doen.

Heb jij gedachten over zelfmoord en heb je behoefte om met iemand te praten? Bel dan 0800-0113 of chat via 113.nl.

Bron: Story