Moeite met praten

Ernst lijdt al enkele jaren aan de ziekte van Parkinson. Naast trillende ledematen kreeg hij ook steeds meer moeite met praten. “Mensen dachten dat ik dronken was”, vertelt de operazanger. Sinds hij na de operatie wakker werd is “de hele wereld anders”.

Genieten

“Ik ben superblij dat ik weer kan typen, dat ik van mensen kan genieten en dat ik weer kan praten”, vertelt Ernst. Nu kan hij weer genieten van zijn tuin en kleinkinderen. “De ziekte op zich blijft doorgaan, maar de rare dingen die erbij horen komen nu allemaal veel later”, zegt Ernst. “Je wordt met zo’n operatie in principe een een jaar of vijf, zes teruggeworpen in je ziektebeeld. Dat is fantastisch.”

Zesde kleinkind

Ernst is eerder deze maand voor de zesde keer opa geworden. Zijn dochter Coosje beviel van haar eerste kindje, zoon Zonne. ‘Op 1 augustus om 22.24 uur is Zonne Thomas Daniël geboren. Ons stralend middelpunt. Vernoemd naar zichzelf, zijn papa en zijn opa’, schreef Coosje op Instagram.

