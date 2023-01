Ernst Daniël Smid vond het moeilijk om beelden Parkinson-film terug te zien: “Ik was er slecht aan toe”

De film bevindt zich op het randje van fictie en werkelijkheid. Het gaat over twee acteurs en hun worstelingen. Een daarvan is Ernst Daniël (70), wiens glansrijke carrière uit zijn handen glipt na de diagnose Parkinson. De ander is Roán ten Cate (26). Hij is net afgestudeerd aan de toneelschool en voor hem ligt de wereld nog aan zijn voeten.

De film ‘Smelt!’

De film begint meteen heel aangrijpend: te zien is hoe Ernst Daniël een brief wil schrijven, maar dat door het trillen van zijn handen niet kan en zichzelf verliest in onmacht.

Aangrijpende worsteling

Ernst Daniël vertelt in de film hoe ver zijn worsteling ging: “In het begin zat ik zo diep, dat ik aan zelfmoord heb gedacht. Opera zingen is mijn lust en mijn leven. Toen ik dat niet meer kon, dacht ik: ik schiet mezelf voor mijn harses. Ik heb het niet gedaan, voor de kinderen.”

Opgenomen voor operatie

De opnames werden gemaakt in februari. Op dat moment had Ernst Daniël nog geen hersenoperatie ondergaan. Op 12 juli zijn er elektroden in zijn hoofd geplaatst waardoor zijn klachten ontzettend zijn afgenomen en hij weer kan praten, schrijven en zingen zonder te trillen.

Emotioneel incontinent

De beelden in de film zijn dus nog van voor die tijd, en het is voor de zanger best lastig om daarop terug te kijken: “Ik was er slecht aan toe. Emotioneel incontinent. Ik kon elk moment in janken uitbarsten. Ze hebben wat janksessies met me meegemaakt”, legt hij uit. “Ik vind het nog steeds kut wat me is overkomen, maar ik zal het moeten accepteren. Bevriend raken met de vijand.”

Belangrijke boodschap

Het idee voor de film is ontstaan na het grote succes van de gelijknamige theatervoorstelling. Ernst vertelt daarover: “De voorstelling maakte zo veel indruk. Ik heb nog nooit zo veel mensen moeten troosten. Niet een beetje snotteren, maar gewoon leeglopen.” Hij laat weten: “Ik hoop dat de film zorgt voor begrip voor de wereld waar je plotseling in terechtkomt als je ziek bent. Begrip voor de eindigheid van schoonheid, dat je niet meteen wordt afgeschreven.”

