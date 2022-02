Ernst Daniël Smid wordt voor de zesde keer opa; dochter Coosje is zwanger

Met een prachtige foto op Instagram kondigt Coosje haar zwangerschap aan.

Coosje is zwanger

“Nooit geweten dat ik met loslaten zoveel leven terug ging krijgen. Ik voel me bijzonder trots jullie te vertellen dat ik deze zomer voor het eerst mama zal worden”, aldus Coosje.

Familie

Coosje is de dochter van Ernst Daniël Smid en ballerina Rosemarie Giesen van der Sluis, die in 2012 overleed aan alvleesklierkanker. Ernst had voor zijn relatie met Rosemarie al twee kinderen.

Parkinson

In 2014 werd Coosje bekend bij het grote publiek door haar deelname aan The voice of Holland, vlak nadat haar moeder overleed en bij haar vader Parkinson was geconstateerd. Pas in november 2019 maakte Ernst Daniël in een uitzending van Pauw bekend dat hij Parkinson heeft. Zijn gezondheid gaat steeds meer achteruit.

Brief voor zijn kleinkinderen

Een ruim jaar geleden liet Ernst Daniël aan het AD weten dat hij een brief maakte voor zijn kleinkinderen, voor na zijn dood. Hij wil dat zij een aandenken aan hem hebben. Hij vertelde destijds: “Ik heb met mijn vrouw Roos gezien hoe snel het ineens kan gaan. Binnen een jaar was ze weg, door alvleesklierkanker. Mijn vader was ook ineens weg, door zijn hart. Ik heb hem niet goed genoeg gekend. Dat wil ik anders doen. Ik heb het besef dat het elk moment over kán zijn.”

Bron: AD