Esmee Denters klapt uit de school: “Marco Borsato kneep in mijn bil”

Esmee deed zelf mee aan The voice UK. Ze schrijft: “Ik ben aan het kijken naar Boos: this is the voice. Na mijn deelname aan The voice UK ben ik er zelf ook achter gekomen hoe nep de show is. Het programma gaat meer om de macht die de coaches hebben dan om de talenten zelf. Gatekeepers die je beloven te helpen met je carrière.”

Esmee Denters klapt uit de school

De zangeres vertelt dat ze in Engeland te maken had met coach Ricky Wilson en dat hij vaak flirterige opmerkingen maakte: “Ik moest erom lachen en zei dat mijn vriend achter de schermen was, en he’s gonna kick your ass”, vertelt Esmee. “Ik wist me geen houding te geven omdat ik nerveus was. Later kreeg ik het commentaar dat ik arrogant overkwam.”

Niet verbaasd

Wat er nu naar buiten is gekomen over de Nederlandse Voice noemt Esmee een schande, maar ze zegt dat ze niet verbaasd is over het feit dat de mannelijke coaches misbruik hebben gemaakt van hun positie.

Marco Borsato

“Ik heb Marco een keer in het echt ontmoet en hij kneep vanuit het niets in mijn bil. We stonden op het podium na een optreden. Er waren andere mensen om ons heen, maar blijkbaar was ik de enige die dit gedrag raar vond. Ik was er zo van geschrokken dat ik het aan mijn manager vertelde. Die zei vervolgens dat ik me niet aan moest stellen en het als een compliment moest zien. Dus heb ik er toen niks over gezegd”, aldus Esmee.

Dapper

Ze laat weten: “Het maakt niet uit hoe beroemd iemand is, dit gedrag moeten we niet excuseren. Ik vind het enorm dapper van de kandidaten die zich hierover uitgesproken hebben en hun verhaal durfde te delen.”

Bron: Instagram