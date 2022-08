Estavana grapt over gewichtstoename Rafael: “Als ik hem moet gaan rollen, gaat het te ver” Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Shownieuws

Estavana grapt over gewichtstoename Rafael: “Als ik hem moet gaan rollen, gaat het te ver”

Sinds hij is gestopt met voetballen krijgt Rafael van der Vaart (39) regelmatig grapjes naar zijn hoofd geslingerd over zijn gewichtstoename. Zijn vriendin Estavana Polman (29) vertelt in een interview met Beau Monde dat ze zelf absoluut geen problemen heeft met het feit dat hij wat kilootjes is aangekomen. Als professionele sporter snapt zij juist als geen ander dat hij na zijn voetbalcarrière de teugels heeft laten vieren.