Estavana Polman feliciteert haar vriend Rafael van der Vaart: “40 is maar een getal”

Op Instagram toont Estavana een foto van haar geliefde en zichzelf. “Gefeliciteerd knapperd. 40 is maar een getal, haha”, schrijft ze erbij. Ze houden ervan elkaar kleine plaagstootjes te geven. Zo grapte Estavana onlangs over Rafaels gewichtstoename: “Als ik hem moet gaan rollen, gaat het te ver.”

Verjaardag samen?

Of ze Rafaels verjaardag samen vieren, is niet bekend. De twee moeten het de komende tijd zonder elkaar stellen, want Estavana speelt in de Roemeense handbalcompetitie. Rafael blijft met zoon Damian voorlopig achter in het Deense Esbjerg, waar ze samenwoonden.

Rafael met Damian

Damian (16), de zoon van Rafael en Sylvie Meis, moet ook om sportieve redenen in Denemarken blijven. Hij is net als zijn vader een groot talent en speelt nu al in het hoogste voetbalelftal van Esbjerg fB. Daarom kunnen vader en zoon Estavana niet zomaar achterna reizen. De ex-profvoetballer reist komende zomer pas af naar Oost-Europa om bij de handbalster te zijn.

Rafael is ook vaak in Nederland om als voetbalanalist commentaar te geven bij de NOS.

Niet alleen

Estavana is gelukkig niet alleen. Dochter Jesslynn (5) die ze samen met Rafael heeft, is wél met haar mee naar Roemenië. “We hebben het zo gezellig samen en zijn echt een soort Jut en Jul. Ik ben heel blij dat ze er is. Dat was een must voor me.”

