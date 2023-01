Estavana Polman woont niet meer samen met Rafael van der Vaart: “Ik voel me thuis in Roemenië”

Hoewel daarin snel verandering mag komen van de handbalster, vertelt ze in gesprek met de Telegraaf.

Estavana Polman voelt zich thuis in Roemenië

Na haar noodgedwongen vertrek bij Team Esbjerg, de club die ze negen jaar lang trouw bleef, vindt Estavana tijdelijk een nieuw onderkomen bij een andere Deense club, voordat ze wordt vastgelegd bij Rapid Bucuresti uit Roemenië. Na een wenperiode heeft Estavana in Oost-Europa haar draai gevonden.

“Het was een gekkenhuis, maar wel heel leuk. Vanaf het eerste moment voelde ik me heel welkom bij het team”, zegt ze in het interview. “Met slechts één koffertje spullen landde ik in Roemenië en begon het vele regelen. Een school voor Jesslynn, een appartement en heel veel papierwerk.”

Zonder Rafael

Hoewel Estavana zich thuisvoelt in Roemenië, ontbreekt er wel iets. Haar vriend Rafael. Hij verblijft de komende maanden in Denemarken met Damian, de zoon van Rafael en Sylvie Meis, die in het eerste elftal van Esbjerg fB speelt.

Dochter Jesslynn, nu vijf jaar, woont wel bij haar moeder in Roemenië. “We hebben het zo gezellig samen en zijn echt een soort Jut en Jul. Ik ben heel blij dat ze er is. Dat was een must voor me.” Rafael volgt snel. Tijdens de zomer maakt hij ook de overstap naar het Oost-Europese land.

Voor Estavana is, sinds ze moeder is geworden, niets belangrijker dan haar dochter en stiefzoon:

Bron: De Telegraaf