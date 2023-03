Etiquette-expert en columniste Beatrijs Ritsema overleden op 69-jarige leeftijd

In haar column Moderne Manieren, die ze al vanaf 2002 had, gaf ze advies over omgangsvormen en sociale dilemma’s. Het idee voor deze column ontstond in de jaren 90, toen Beatrijs samen met haar man in de Verenigde Staten woonde. In de rubriek werden allerlei problemen besproken, van hoe je het best een vriendschap kunt beëindigen tot hoe je het beste om kunt gaan met een boerende buurman in het theater.

Werkervaring

Ook voor haar rubriek was ze al bekend in de journalistiek. Zo werkte ze eerder als redacteur bij studentenblad Propria Cures en schreef ze ook voor NRC en HP/De Tijd. Eind jaren tachtig werd ze eindredacteur van de boekenbijlage van Vrij Nederland.

Laatste column

Beatrijs had longkanker en heeft deze week nog haar laatste column ingeleverd bij Trouw met behulp van haar zoon, zo schrijft de krant.

Bron: Trouw, NOS