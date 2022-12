Eva Hoeke en Marcel van Roosmalen zetten hun villa te koop

Columnisten Eva Hoeke en Marcel van Roosmalen zetten hun villa in Wormer te koop voor 600.000 euro. Hun stulpje in de Zaanstreek kwam maar al te vaak terug in hun populaire columns. Ze zochten er toevlucht na hun vertrek uit de stad.

Afscheid

‘Dag huis, dag haven, dag beuker, dag burcht, bubbel, broedkamer, anker, lieveling, dag herberg met je prachtige licht, het liefst zou ik je zo, hop, onder mijn arm meenemen’, brengt Eva Hoeke een laatste eerbetoon aan het huis op Twitter. Het huis heeft een totale oppervlakte van 153 m2 en beschikt over 5 kamers, waarvan 3 slaapkamers. Ook is er een grote tuin, een bergzolder, een kelder, een kantoor en eigen parkeerplek.

Eigentijds

Opvallend in het interieur is het vrolijke behang in meerdere kamers, de Perzische vloerkleden, de moderne lampenkappen en de houten details. Daarmee voelt het warm aan, met authentieke elementen en tegelijkertijd eigentijds.

Even binnenkijken

Ben je benieuwd naar de villa waar het stel een groot deel van hun columns schreef? Neem dan zelf een kijkje.

Bron: Elle