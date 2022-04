Angela de Jong merkte maandagavond in de uitzending terecht op dat veel kandidaten van dit seizoen van Boer zoekt vrouw moeite hebben om zich echt open te stellen. Iedereen, behalve Maud. In het begin zorgde dat voor irritatie bij Angela en veel kijkers van het programma, maar nu wordt ze langzaam toch in de harten van de kijkers gesloten. Want ze doet het toch maar.

Eva Jinek over Boer zoekt vrouw

“Het is allemaal een beetje vlakjes”, begint Angela. “Dat is bij Maud niet. Maud klimt gewoon op die trekker naast Evert en zegt: ‘Vind je mij leuk?’ en dan zegt Evert: ‘Ja, goed’.” Op het moment dat Angela de Jong over dat moment begint, spat het ongemak van het gezicht van Eva Jinek af. “Ik vond dat zo’n heftig moment, alleen ‘ja, goed’.” Maar Angela de Jong zag door dit moment juist in hoe leuk Maud is: “Daar kon ze ook wel heel erg hard om lachen, want dat is ook Evert. En daar zat denk ik het omslagpunt voor mezelf: je vindt hem écht heel leuk en je kunt lachen om jezelf. Dus eigenlijk ben je gewoon een onwijs leuk mens.” “Hartje voor Maud”, concludeert ook Eva.

Bron: Jinek