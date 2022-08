Eva Jinek deelt zeldzame foto van haar zoontje Pax (3)

Eva deelt op Instagram een foto van de kleine Pax met daarbij de tekst ‘Mijn liefde op zoek naar avontuur.’

Eva Jinek deelt foto van zoontje

Het jongetje is niet herkenbaar in beeld, hij is gefotografeerd vanaf de achterkant. We zien ’m voor een meertje staan met zijn handen voor zijn ogen. ‘Zonnebrilletje zou lekker zijn’, grapt zanger Nielson. We kunnen in ieder geval goed zien dat hij de lichtblonde haren van zijn moeder heeft.

Pax in Eva’s docuserie

Wie benieuwd is naar Pax, kan het beste de docuserie De wereld van Eva op Videoland kijken. Daarin vertelt Eva openhartig over de mooie kant van het moederschap, maar ook over haar struikelblokken.

Last van schuldgevoel

Een van die struikelblokken is haar schuldgevoel. In de serie is een scène te zien waarin Pax het heel moeilijk vindt dat zijn moeder naar zijn werk gaat. Hij wil dat ze bij hem blijft.

Hart aan een touwtje

“Het is een beetje alsof mijn hart aan een touwtje zit waar de hele tijd aan getrokken wordt om mij eraan te herinneren dat ik iets niet goed doe. En ik weet wat dat is. Dat is mijn schuldgevoel”, vertelt Eva daarover.

Ze mist hem vaak

Als ze op haar werk is, mist ze hem vaak: “Soms doe ik alsof ik mijn sleutels ben vergeten om terug naar huis te gaan. Om Pax nog een keer een kusje te geven. En dan loop ik weer de deur uit en begint dat gevoel helemaal van voren af aan.” Zo te zien brengen de twee momenteel veel quality time met elkaar door. Wat zullen ze daarvan genieten:

