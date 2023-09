Eva Jinek is bevallen en dít is de naam van de baby

Dat maakt Eva bekend op Instagram.

Geslacht en naam van de baby

‘Ons eigen zondagskind is er!’, schrijft ze bij een foto van haar pasgeboren dochter. ‘Op 3 september is ze geboren: Salo Leonora van der Voorn. Onbeschrijfelijk lief. We willen haar allemaal opvreten.’

Het gezin van Eva Jinek

Vijf jaar geleden werden Eva en Dexter ouders van hun eerste kindje: zoontje Pax. Wie benieuwd is naar het ventje, kan het beste de documentaireserie De wereld van Eva op Videoland kijken. Daarin vertelt Eva openhartig over de mooie kant van het moederschap, maar ook over haar struikelblokken.

