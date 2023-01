Eva Jinek is op zoek naar knappe jongen uit publiek: “Veel mensen vragen wie je bent”

Eva plaatst op Instagram een oproep aan de donkerharige jongen die aanwezig was bij haar talkshow Jinek. De presentatrice heeft namelijk veel berichten van kijkers gekregen over hem en wil dat graag doorgeven. Ze kan zich voorstellen dat de man het zelf wel leuk vindt om te horen.

‘Veel berichten gekregen’

Op de klanken van het nummer Who are you? van de band The Who schrijft Eva: “Ik kreeg veel berichten van mensen die zich afvroegen wie die knappe jongen was die achter mij zat in de uitzending van afgelopen donderdag. Ik probeerde me voor te stellen dat ik die jongen was, en toen dacht ik: ik zou het wel leuk vinden om dat te horen. Dus, bij deze!“

Talkshow weer begonnen

Eva begon afgelopen maandag weer aan een nieuw seizoen van haar talkshow op de late avond. Daar is elke avond live publiek bij aanwezig. Maar wie dat allemaal zijn, weet de presentatrice niet. Met deze oproep wordt waarschijnlijk snel duidelijk wie deze mysterieuze gast was.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Eva Jinek (@evajinek) op 7 Jan 2023 om 7:22 PST

Bron: RTL/Instagram