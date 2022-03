De beelden en persoonlijke verhalen van mensen op de vlucht zijn pijnlijk en confronterend. Ook Eva Jinek werd het even te veel.

Moeder, zoon en opa

Maaike en Arjan waren te gast aan de talkshowtafel van Eva om te vertellen over een Oekraïens gezin dat ze in huis hebben genomen. Het koppel reed 1500 kilometer naar de Poolse grens om op zoek te gaan naar een moeder en kind die onderdak nodig hadden.

Uiteindelijk gingen er een moeder en zoon mee naar het huis van Maaike en Arjan. Het Oekraïense gezin wilde eigenlijk niet weg, omdat ze opa moesten achterlaten. Arjan vertelt in de talkshow hoe het hun toch lukte om ook de opa mee naar Nederland te nemen.

Emotioneel

Na afloop van het gesprek schoot Eva vol. Terwijl de tranen in haar ogen stonden, zei ze: “Ik kan dit. Komt goed.” Vervolgens schakelde de talkshowhost over naar het volgende onderwerp: “We gaan het over die klootzak hebben: Poetin. Sorry voor deze talkshow onwaardige taal, maar het moest even.”

‘Samen in actie’

Eva presenteerde maandag samen met Jeroen Pauw het tv-programma Samen in actie voor Oekraïne. De twee gingen in gesprek met verschillende gasten en schakelden met correspondenten in de regio.

Bron: RTL4