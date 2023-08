Eva Jinek straalt op foto tijdens de laatste loodjes van haar zwangerschap

Op de foto, die ze via Instagram deelt, is een hoogzwangere Jinek te zien, gehuld in een elegante rode jurk. Ze heeft haar babybuik liefdevol vast en straalt van oor tot oor. Hoewel Eva geen bijschrift heeft toegevoegd, spreekt het beeld voor zich.

Een nieuwe omroep

Maar naast de laatste laatste loodjes van haar tweede zwangerschap is er ook een professionele verandering op komst voor Eva. De laatste uitzending van haar talkshow Jinek was op 23 juni, maar dat was dus tevens de állerlaatste. Na jarenlang het gezicht te zijn geweest van de late avond van RTL 4, heeft Eva besloten de commerciële zender te verlaten. Door haar zwangerschapsverlof in combinatie met het einde van haar contract, zal ze niet meer terugkeren.

Hart voor cultuur

Ze heeft aangekondigd vanaf volgend jaar haar carrière voort te zetten bij AvroTros. Ze keert daarmee terug naar de publieke omroep, waar ze vóór RTL ook al vijftien jaar werkte. In het persbericht waarin ze deze overstap bevestigde, gaf ze aan: ‘Nu is het tijd voor iets anders’. Wat haar exacte rol bij de publieke omroep zal zijn, blijft voorlopig nog even een mysterie. Volgens Eva wordt het een programma waarin ze waarin ze ‘zowel haar journalistieke kant maar vooral ook haar hart voor cultuur een plek kan geven’,

“Maar voordat ik wat dan ook op werkgebied kan doen, ga ik eerst mijn tweede baby ontmoeten en dat is – by far – het spannendste van allemaal.” Het is een spannende tijd voor Eva, zowel persoonlijk als professioneel.

Bron: Instagram