Eva Jinek vindt bemoeienissen met zwangerschap absurd: “Een stel boomers”

Eva is al moeder van zoontje Pax van 4,5 jaar. Vorige maand kondigde de presentatrice haar tweede zwangerschap aan. Historicus en presentator Maarten van Rossem had er in zijn podcast iets over te zeggen: hij vond dat er veel tijd zit tussen de twee zwangerschappen. “Ze had er sneller bij moeten zijn.”

Er was veel kritiek op Maartens uitspraak en hij bood niet veel later zijn excuses aan over de ongepaste opmerking.

Absurd

Maar Eva wil er toch nog wel iets over kwijt. In haar nieuwsbrief zegt ze zondag: “Het is absurd dat een stel boomers zonder enige kennis van zaken zich bemoeien met wat er in mijn baarmoeder gebeurt, en waarom.” Met ‘boomers’ bedoelt ze waarschijnlijk Maarten, maar ze noemt hem niet bij naam.

Muffe jas uit

Eva wilde eigenlijk uitleggen waarom ze de meningen van ‘boomers’ idioot vindt. “Maar mijn gynaecoloog heeft me daarvan weerhouden. Op het moment dat ze dat zegt, voelt het alsof ik een muffe, oude jas uitdoe. Alsof iemand naar me toe is gekomen om te zeggen: kom, laat mij die lekker voor je ophangen! En plotseling is die hele muffe jas weg, en voel ik me 5 kilo lichter. Ik heb andere dingen te doen. Zát andere dingen.”

Bron: AD