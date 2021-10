Eva Koreman is bevallen en dít is de bijzondere naam van het kindje

Eva en haar vriend Darko hebben een dochtertje gekregen en wát hebben ze haar een prachtige naam gegeven.

Dochtertje voor Eva Koreman

Het meisje kreeg de naam Maia. Eva plaatst een bijzondere foto op Instagram waarop te zien is dat ze Maia borstvoeding geeft. Ze schrijft erbij: “Maia is op 21-10-21 geboren. Ze is geweldig en kerngezond, en Darko en ik weten niet wat we met onszelf aanmoeten, we zijn zo overweldigd door liefde.”

Felicitaties van BN’ers

Ze vervolgt: “Haar volledige naam is Maia Anna Mica Tadić, ze heeft hele grote voeten en heel veel haar.” De felicitaties stromen binnen onder haar post. Onder andere BN’ers als Nicolette Kluijver en Inge de Bruin feliciteren haar.

Zwangerschapsaankondiging

Maia is het eerste kindje voor Eva en Darko. In april kondigde Eva haar zwangerschap op bijzondere wijze aan. Ze deed de iconische zwangerschapsfoto van Beyoncé na en onthulde zo dat ze destijds 16 weken zwanger was.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Eva (@evakoreman) op 25 Oct 2021 om 7:27 PDT

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Eva (@evakoreman) op 25 Oct 2021 om 7:49 PDT

Moeder deelt haar bevalling live op Facebook

Bron: Instagram.