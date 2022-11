Evelien na ‘MAFS’-deelname: “Teleurgesteld in mezelf, maar ook in anderen”

In een openhartige post op Instagram deelt Evelien vandaag hoe ze MAFS, maar vooral ook de periode erna, heeft ervaren.

Haatreacties

Hoe zat het ook alweer? In eerste instantie wordt Evelien gematcht aan Brian. Dat er tussen hen geen vuurwerk ontstaat, is duidelijk zicht- en voelbaar voor de kijkers thuis. Maar dan is er nog Mark, één van de andere mannelijke deelnemers aan het programma. Met hem heeft ze voorafgaand aan het programma al een tijdje contact via een datingapp en klikt het wél.

Het enige probleem: hij stapt in het huwelijksbootje met Yvette. Eindstand: de mensen thuis zijn niet erg over Evelien te spreken, en dan komen ‘natuurlijk’ vanzelf de haatreacties op Twitter, Instagram en andere sociale media. Volgers adviseerden haar bijvoorbeeld om zich in een psychiatrisch ziekenhuis te laten opnemen.

‘Flinke knauw gehad’

Precies die haatreacties zijn de reden dat Evelien even pauze neemt van sociale media. “Na de uitzendingen begin oktober merkte ik hoe uitgeput ik was. Het was ineens stil en ik had ruimte om na te denken”, licht ze toe onder haar post. De stress en negativiteit die ze voelde nadat het programma op tv werd uitgezonden (en heel Nederland een mening over haar vormde), nemen de overhand. “’Mijn zelfbeeld heeft een flinke knauw gehad en ik voelde mezelf een nul. In de spiegel zag ik iemand die ik niet herkende of wilde zijn. Ik was teleurgesteld in mezelf, maar ook in anderen”, gaat ze verder.

En die emoties liepen behoorlijk hoog op. Gelukkig is ze erin geslaagd om zich uit dat diepe dal te trekken. “Het voelde allemaal zwaar en ik dacht: deze cirkel moet ik doorbreken voordat het van kwaad tot erger gaat.”

Geen spijt

Toch kijkt Evelien nog altijd met warme gevoelens terug op haar deelname aan MAFS. Ze noemt het een ‘once in a lifetime-ervaring’ en is ‘best trots’ op zichzelf. “Het voelde goed om uit mijn comfortzone te komen. Daarvan leer je het meest”, vindt ze. Een echtgenoot heeft het programma haar niet opgeleverd, maar ‘wel een hoop inzichten waar ik nog mee bezig ben’. “Komt tijd, komt raad!” besluit ze.

Bron: Instagram