Even bellen met... Mariëtte Middelbeek: “Of ik dit verhaal op een échte BN’er heb gebaseerd?”

Mariëtte kwam dit jaar zelf ook met een plottwist: ze kwam uit de figuurlijke boekenkast als de schrijfster achter het succesvolle pseudoniem Linda van Rijn. Reden genoeg om even met haar te bellen!

In april kwam je met een onthulling: jij bent Linda van Rijn. Hoe besloot je dat dát het moment was?

“Toen ik twaalf jaar geleden met mijn uitgever bedacht om onder een pseudoniem te gaan schrijven, was dat eigenlijk bedoeld als iets tijdelijks. Ik schreef onder mijn eigen naam al boeken in verschillende genres, maar nog geen thrillers. Ik wilde dat graag proberen, maar wist nog niet of ik het kon. Door ze onder een pseudoniem uit te brengen, kon ik dat veilig proberen. Als het niks zou worden, stopte ik er gewoon weer mee. Op dat moment dacht ik echt dat er maar één of twee boeken onder de naam Linda van Rijn zouden komen. Inmiddels ben ik 30 boeken verder en heb ik veel lezers aan me gebonden. Ik kreeg steeds meer aanvragen voor signeersessies. Lezers wilden Linda van Rijn graag ontmoeten. Zo was ik eens op de Libelle Zomerweek toen mensen vroegen: ‘Is Linda van Rijn er ook?’ Toen moest er ‘nee’ worden geantwoord, terwijl ik er wel was! De laatste jaren voelde dat niet goed meer. Ik wilde het graag bekendmaken, maar toen kwam corona. Dat was geen handig moment, ik wilde immers signeersessies kunnen doen. Zo is het uiteindelijk april 2022 geworden. Het was de hoogste tijd.”

Hoe spannend was dat moment voor jou?

“Ik was best bang dat het op het laatste moment zou uitlekken. Er werd veel gespeculeerd over wie het zou zijn, voor die commotie zorgden we zelf natuurlijk ook. Wat als er vroegtijdig iemand naar voren zou stappen: ‘Ik weet wie het is!’ Dat had ik heel jammer gevonden. Gelukkig is dat niet gebeurd.”

Heb je inmiddels veel fans van de Linda van Rijn-boeken kunnen ontmoeten?

“Ja, in de zomer heb ik een signeertournee gedaan en momenteel doen we dat weer op kleinere schaal. We zijn het hele land al door geweest, van het puntje van Zeeland tot diep in het noorden. Het was ontzettend leuk om al die lezers te ontmoeten. Natuurlijk kreeg ik voorheen ook al leuke reacties, dat gebeurde dan online. Om nu échte gesprekken met mensen te hebben was waanzinnig. ‘Je gaat elke vakantie met me mee’ of ‘Ik kijk echt uit naar een nieuw boek van jou’, werd er bijvoorbeeld gezegd. Dat voelt toch als extra waardering.”

Is je werkleven nu veranderd?

“Nee eigenlijk niet. Het is wel iets drukker geworden. Ik doe nu meer promotie, zoals die signeersessies, waardoor er wat minder tijd overblijft om te schrijven. Dat is niet erg, ik ben sowieso niet iemand die alleen maar continu boeken schrijft. Ik schrijf ernaast ook voor kranten en tijdschriften. Dat doe ik omdat ik niet constant in mijn eentje achter mijn computer wil zitten - wat bij boeken schrijven wel het geval is.”

Voor Libelle heb je het kerstverhaal ‘De kerstborrel’ geschreven. Kun je kort vertellen waar dit verhaal over gaat?

“De werknemers van een prestigieuze televisiezender hebben een kerstborrel in een Limburgs kasteel. De hoofdpersoon is een visagiste die voor de zender werkt en op de hoogte is van de roddels over iedereen. Ze heeft een verleden met een van de presentatoren, die natuurlijk ook op de borrel rondloopt. Ze heeft er alle reden toe om hem te willen vermijden, maar of dat lukt? Wat er precies gaat gebeuren, verklap ik natuurlijk niet, maar ik kan wel zeggen dat het feest helemaal uit de hand loopt. Uiteindelijk eindigt het ergens in de sneeuw en is de vraag of het wel goedkomt met het hoofdpersonage.”

Klinkt weer erg spannend! Kun je uitleggen waarom je graag spannende verhalen schrijft?

“Ik hou erg van het opbouwen van die spanning. Mijn boeken gaan altijd over gewone mensen met normale levens. Ik schrijf bijvoorbeeld nooit over beroepscriminelen uit een drugsbende. Ook in een ‘gewoon’ leven kan opeens een gekke ex of een ander personage opduiken waardoor alles verandert. Dat soort verhalen vind ik heerlijk! Iedereen heeft immers geheimen, groot of klein. Hoe reageren mensen erop als zoiets uitkomt? Ik vind het ook interessant om uit te zoeken waar het ‘snapping moment’ van mijn personages ligt. Niemand zou zomaar gekke dingen doen, dat doe je pas als je écht onder druk komt te staan. Waar ligt die grens?”

Waar haal jij je inspiratie vandaan?

“Dit kerstverhaal heb ik helemaal verzonnen. Hoewel ik zelf ook heus weleens een uit de hand gelopen kerstborrel heb meegemaakt, maar niet zoals het er in dit verhaal aan toe gaat. Ik vond het wel leuk om over de pracht en praal van de televisiewereld te schrijven, omdat dat heel erg tot de verbeelding spreekt. Net zoals de locatie, een Limburgs kasteel, dat doet. Mocht je als lezer denken dat ik de presentator op een échte BN’er heb gebaseerd: dat is niet waar, hoor. Al krijgen we natuurlijk een hoop juice om onze oren geslingerd de laatste tijd, dus het is niet gek als elementen je bekend voorkomen. Voor mijn andere thrillers haal ik weleens inspiratie uit het nieuws. De werkelijkheid is vaak nog gekker dan de scenario’s die ik zelf bedenk. Ik vind het leuk om daarmee te spelen. Natuurlijk neem ik niet een heel nieuwsverhaal over als verhaallijn voor mijn boek. Ik kies er dan eerder iets kleins uit, bijvoorbeeld een bepaalde motivatie om een gruweldaad te verrichten.”

Heb je als schrijfster van ons kerstverhaal zelf veel met kerst?

“Ik vind het optuigen van de kerstboom altijd een enorm gedoe, maar als-ie dan eenmaal staat, ben ik onmiddellijk in de kerststemming. Ik tik graag alle kerstclichés af: van foute kersttrui tot Mariah Carey. Drie dagen lang dompel ik me er totaal in onder. Daarna ben ik er ook gelijk weer klaar mee. Dan mogen alle kerstspullen linea recta terug de garage in.”