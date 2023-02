Even binnenkijken: de Tilburgse woning van Roy Donders staat te koop

Roy heeft zijn Tilburgse stulpje drie maanden geleden al in de verkoop gezet. Dat geeft ons de gelegenheid om even bij hem binnen te kijken.

Huis van Roy Donders te koop

Het is niet de eerste keer dat Roy de woning te koop zette. In 2020 stond het hoekhuis al eventjes op Funda, maar toen zag Roy af van de verkoop. Nu er gezinsuitbreiding onderweg is, hebben Roy en Michelle toch besloten te willen verhuizen, maar zo makkelijk lijkt Roy er niet vanaf te komen. Het huis staat al sinds november te koop.

Fundafoto’s

Roy vraagt € 550.000 voor de woning. Op Funda wordt het stulpje als volgt beschreven: ‘De woning is goed onderhouden, strak en sfeervol afgewerkt en comfortabel ingericht; in één woord ‘instapklaar’ te noemen!’ Wie Roy’s eerdere realityserie Stylist van het Zuiden heeft gevolgd, weet al een beetje hoe de woning er van binnen uit ziet, maar de foto’s op Funda geven je de kans om even te kijken hoe het er tegenwoordig bij staat. Kijk hier maar eens.

Zes slaapkamers en een spa

Het huis heeft een woonoppervlak van 265 vierkante meter en telt zes slaapkamers. Het stulpje is ook zeer geschikt voor spa-liefhebbers. Er is namelijk een whirlpool, jacuzzi, sauna en Turks stoombad te vinden. Roy denkt een flinke winst op de woning te kunnen maken. Hij kocht het huis in 2016 voor € 235.000.

Bron: Funda