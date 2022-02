In de Naardense villa liggen een boel herinneringen voor Monique. Hun kinderen Jan en Bo groeiden er op en het is het huis waar haar man Jan in de herfst van 2020 afscheid nam van al zijn geliefden voor hij overleed. Hij ligt een paar honderd meter verderop begraven.

Nieuwe start voor Monique des Bouvrie

Toch heeft Monique besloten te vertrekken uit Naarden en het huis te koop te zetten. Ze is klaar voor een nieuwe start én heeft een nieuwe liefde, Otto Klein.

Miljoenenvilla

Inmiddels staat het huis op Funda te koop voor maar liefst € 10 miljoen. Dat geeft ons de gelegenheid om even binnen te kijken in de woning van maar liefst 1344 m2.

Meesterwerk

De tekst van de advertentie liegt er niet om: “Voor een zeer beperkt aantal objecten geldt dat het met recht een meesterwerk mag worden genoemd. Het is dan ook met gepaste trots dat wij u deze prachtige villa mogen aanbieden”, klinkt het op Funda. “Al voor dat u arriveert is het duidelijk dat dit een villa van de absolute buitencategorie is. Terwijl u zich over de door bomen geflankeerde laan richting de villa begeeft, ontvouwt zich voor u een prachtig panorama van landerijen en landhuizen. Eenmaal aangekomen bij de oprijlaan herkent u meteen de hand van de meester. Een prachtig symmetrische villa staat als een baken trots op het Gooise land.”

Waanzinnige woning

De woning heeft elf kamers, waarvan vijf slaapkamers, drie badkamers, een bibliotheek, een sportruimte, een binnenzwembad, een expositieruimte, een bar en een enorme tuin. Maar wat het huis écht bijzonder maakt, is natuurlijk de invloed van Des Bouvrie zelf. Kijk maar eens naar onderstaande foto's. Enne... het is wel handig als de koper van wit houdt!

Beeld Funda

