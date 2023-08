Ruud is ten tijde van zijn relatie met Olcay bij haar ingetrokken. Olcay woont in een grachtenpand in Amsterdam. Als dit jaar de woning eronder vrijkomt, besluit Ruud deze erbij te kopen. Nu zijn relatie met Olcay over is, heeft hij blijkbaar besloten om de benedenwoning te laten voor wat het is en zelf in een nieuw stulpje te trekken.

Flinke prijs

Ruud heeft in de Jordaan een dubbel benedenhuis gekocht van maar liefst 168 vierkante meter. Het huis stond voor 1,2 miljoen euro te koop en als we Bekende Buren moeten geloven, heeft voor 25.000 euro minder kunnen kopen: hij zou er 1,175 voor hebben betaald. De woning heeft een prachtig uitzicht op de grachten en is van alle gemakken voorzien.

Dakterras

De woning heeft maar liefst vijf kamers, verdeeld over twee woonlagen. Er is een luxe woonkeuken die direct toegang geeft tot een dakterras. Ook zit er een kleine achtertuin die op het westen ligt. Nieuwsgierig naar de woning? Hieronder wat foto's:

Even binnenkijken: Ruud de Wild heeft dit prachtige grachtenpand gekocht na zijn breuk met Olcay Beeld Funda

De rest van de foto’s kun je hier op de site van Bekende Buren bekijken.

Bron: Bekende Buren