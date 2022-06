Even binnenkijken: zó ziet het prachtige huis aan de Amstel van Patty Brard eruit

Vanaf morgen gaat het huis aan de Amstel in de verkoop en dat heeft alles te maken met het feit dat ze een jaartje ouder wordt.

Patty Brard verkoopt woning

“Met een dubbel gevoel en een beetje buikpijn gaat vanaf morgen dan toch ons huis in de verkoop en gaan wij rustig op zoek naar een kleiner gelijkvloers onderkomen in Nederland!” laat Patty weten.

Op zoek naar een nieuw huis

“Nee, nog geen serviceflat. En we blijven ook gewoon nog steeds lekker doorwerken, maar met het oog op de oude dag gaan we nu vast op zoek naar een kleiner pied-à-terre in Nederland naast dat heerlijke huis in Ibiza waar we ook nog steeds zo van genieten! Vanaf morgen staat de Amsteldijk dus online”, aldus Patty.

Foto’s van Patty Brard

Patty en Antoine woonden ruim 10 jaar in dit heerlijke huis aan de Amstel. Morgen komt het huis dus officieel te koop te staan, maar Patty deelt nu alvast wat foto’s van de woning. En dat ziet er geweldig uit!

Tuin aan het water

Allereerst zien we wat foto’s van die prachtige tuin aan het water. Het lijkt Ibiza wel! In de tuin is zitplaats voor de hele familie. Ook zien we de prachtige, open woonkamer, met - jawel - een panterkleed op de grond.

Keuken en binnenzwembad

Daarnaast zien we een schitterende keuken met kookeiland en een groot binnenzwembad. Wat een plaatje. Hoe de vertrekken boven eruit zien, dat blijft nog even geheim. En ook de vraagprijs is nog niet bekend. Deze details worden morgen pas onthuld, als de woning op de site van makelaar staat. Er zal vast een stevig prijskaartje aan hangen, maar ons zou het niks verbazen als dit stulpje zo verkocht is. Want wat ziet het er waanzinnig uit.

