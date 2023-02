Even loeren: de familie Jelies uit ‘Een huis vol’ heeft haar woning te koop gezet

Het gezin werkt aan een nieuw project, maar wil nog niet zeggen wat dat precies is.

Familie Jelies heeft snode plannen

Over waar de familie wil gaan wonen doet ze nog niets uit te doeken. ‘Wij krijgen van veel mensen de vraag wat we gaan doen, wat natuurlijk te begrijpen is. Het was de bedoeling om het al eerder te vertellen, maar dat lukt gewoon echt even niet. Anders hadden we jullie allang op de hoogte gebracht’, schrijft het gezin. ‘En daar komt bij dat wij eerst goed met de familie willen overleggen en die op de hoogte willen houden. En dat we het daarna hier kunnen vertellen.’

Eerst verhuizen

De Jeliesjes laten weten dat de verhuizing bovenaan de agenda staat: ‘Het huis komt online, dus officieel te koop (te staan) en we zullen eerst moeten afwachten of dat gaan lukken. Als dat lukt kunnen wij onze plannen doorzetten.’

Binnenkijken

Veel geheimzinnigheid dus. Maar wat wél al out in the open is, is de verkooppagina van het huis. De woning staat sinds vandaag te koop, voor een vraagprijs van € 438.500. Voor dat geld krijg je een behoorlijk groot huis, waarin je - zo bewezen de Jeliesjes - prima met z’n elven kunt wonen. De hoekwoning bestaat uit acht slaapkamers, twee badkamers en een zolder, en beslaat maar liefst 189 vierkante meter. Bekijk de foto’s hier.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Fam jelies (@famjelies) op 3 Feb 2023 om 5:37 PST

Dat Gerard Joling dol is op de Oranjes, is geen verrassing. Maar hij heeft wel een heel speciale band met dít lid van het koningshuis. Entertainmentjournalist Matthijs Albers weet van de hoed en de rand...

Bron: Instagram