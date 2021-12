‘Even tot hier’ brengt hilarische ode aan docenten in coronatijd met 'De Snottebellekes’

“Het is inderdaad niet meer te volgen, op een geniale manier duidelijk gemaakt. Top! Groetjes van een leerkracht”, reageert een kijker onder de video.

Snottebellen alom

Wat moet je als leerkracht van de basisschool doen met neusverkouden kinderen? Moeten ze naar huis, of mogen ze tóch naar school? De regelgeving verandert telkens, waardoor docenten met veel onduidelijkheid kampen.

Veranderende maatregelen

“De maatregelen van donderdag zijn alweer verouderd, en dat is niet te doen voor de meesters en juffen. Ze zitten met hun handen in het haar”, grapt Jeroen. “Op deze manier is het niet vol te houden, die arme mensen worden heen en weer geslingerd!”, vult Niels aan,

Muzikale ode

En dus is het tijd voor een muzikale ode aan de hardwerkende docenten. In enkele seconden hijst het duo zich al pratend in knalrode jasjes, waarna er een tiental kinderen mét snottebel het podium oprent en het lied losbarst.

De Snottebellekes

“Overal corona, maar op de basisschool, daar regent het infecties dus je had een protocol. Hadden ze een snottebel, dan moesten ze naar huis, maar die drukke ouders, die wouden ze niet thuis! Dus die zeiden ‘sodemieter op hier uit mijn huis’, anderen besmetten jongens doe dat lekker thuis!” begint het lied.

De tekst gaat verder onder de video.

Viral video

Het cabaretduo heeft met dit nummer een hit in handen, blijkt uit de kijkcijfers én het feit dat de video in enkele uren compleet viral ging. Een stortvloed aan reacties stroomt binnen op Twitter en onder de video. “Jullie werken je het snot voor de ogen met iedere week zo’n actuele uitzending. Hulde!”, schrijft een kijker grappend.

Waar het team van #eventothier het elke keer vandaan haalt weet ik niet maar ook deze vondst is weer fantastisch! Mis alleen @snollebollekes zelf die mee doet. #snottebellekes pic.twitter.com/C6shGWTLFw — Jeroen (@jdjta) 4 december 2021

Hahahaha...Hardop lachen hier in m'n uppie op de bank! Ik hou zo van dit programma! 😂😂😂#Snottebellekes #Eventothier — Susanne (@suusonline) 4 december 2021

Bron: BNNVARA, Welingelichtekringen