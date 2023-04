‘Even tot hier’ brengt ode aan Olga Commandeur

Je kunt wel zeggen dat Nederland in beweging één van de meest iconische programma’s van Omroep MAX is. Elke ochtend verscheen Olga op televisie voor een lesje ochtendgymnastiek. Wie kent het niet?

‘Even tot hier’

Elke zaterdagavond nemen cabaretiers Niels van der Laan en Jeroen Woe de week door in een muzikale voorstelling. Dit doen ze samen met hun band en ensemble. Het belangrijkste nieuws van de afgelopen week passeert in rap tempo én in musicalvorm de revue. Elke week komt er ook een verrassende artiest langs die samen met hen een simpel liedje omtovert en afstemt op de actualiteit. Deze week: Jeangu Macrooy. Samen brengen ze een ode aan ‘Miss Nederland in beweging’.

Het Songfestival-nummer

Om Olga in het zonnetje te zetten, zong Jeangu op de melodie van zijn Songfestival-nummer Birth Of A New Age ‘Wij willen Olga zien’. Achter hem deden uiteraard een paar achtergrondzangers de typische ochtendgymnastiek-dansjes van Nederland in Beweging. “Ik keek naar Olga en ik deed haar pasjes mee. ‘t Was elke dag hetzelfde, echt elke dag hetzelfde” en “Wij willen Olga zien, wij willen Olga zien. Wij willen dolgraag Olga zien”, zong Jeangu onder meer.

Lief eerbetoon aan Olga

Kijkers konden het nummer over Olga wel waarderen. Zij gaan de oud-atlete ook missen elke ochtend. ‘Ja, we willen Olga terug. Ze is nog jong!’, schrijft een kijker op Twitter. Iemand anders reageert met: ‘Lief eerbetoon aan Nederland in beweging en Olga.’

Wij willen Olga zien haha. Wat leuk ! #Eventothier — Tomesh Beumken (@TomeshBeumken) 29 april 2023

#eventothier ja we willen Olga terug!! Ze is nog jong!! — keesje8888 (@keesje8888) 29 april 2023

Olga Commandeur gaat na stoppen met #nederlandinbeweging maar ze gaat in Groningen wonen.. zo blijft Nederland in beweging 😂 #EvenTotHier — Frans_Traas (@Frans_Traas69) 29 april 2023

🤣🤣🤣🤣 Wij willen Olga zien! 🎶#eventothier — ON/OFFICE werker 🐦💻 ❤💜 (@JeannevanH) 29 april 2023

Wij willen Olga zien en Jeangu meer horen! Wat is en blijft die stem geweldig mooi! #Eventothier — Jeroen W. 🌈 (@JeroenW1602) 29 april 2023

Ik hoopte op daar gaat ze voor Olga #eventothier maar deze is iig beter dan op het songfestival — C.p.a. (@Cpa16129707) 29 april 2023

Wij willen Olga zien! Topsong voor songfestival! 😊#eventothier pic.twitter.com/cHSXu6WGyC — Esthe R (@ER51446734) 29 april 2023

Het Olga lied ❤️ #Eventothier — Claudia (@_cloudy_a) 29 april 2023

Het Olga lied met achtergrond sporters,hup naar het songfestival.We zullen absoluut in de top 10 belanden.😃 #Eventothier — Angel 45 (@Angel4565137402) 29 april 2023

Bron: Even tot hier, Twitter