‘Even tot hier’ raakt met dít lied een gevoelige snaar bij kijkers

Gouden Televizier-Ring voor ‘Even tot hier’

Elke zaterdagavond nemen cabaretiers Niels en Jeroen de week door in een muzikale voorstelling, samen met hun band en ensemble onder leiding van Miguel Wiels. Al het belangrijke nieuws van de afgelopen week passeert de revue. Eerder pakten de mannen Matthijs van Nieuwkerk genadeloos hard aan. Deze week gaat het onder meer over de OneLove-aanvoerdersband op het WK Voetbal in Qatar, de problemen bij de NS én over de rellen in Staphorst.

Rellen in Staphorst

Deze week braken in Staphorst namelijk diverse rellen uit nadat de organisatie Kick Out Zwarte Piet protesteerde in het dorp. De demonstranten werden aangevallen, auto’s werden vernield en de politie werd flink gehinderd tijdens hun werk. De relschoppers zeggen dat ze dit deden om het kinderfeest te beschermen. En precies dáárover hebben Niels en Jeroen een satirisch nummer geschreven.

Kruidnoten en cadeautjes

Ze gooien de hit Papa, ik lijk steeds meer op jou van Stef Bos om tot Papa, ik schaam me zo voor jou!’ Zo zingt Jeroen bijvoorbeeld: ‘De auto’s die ze hadden heb ik helemaal verbouwd. En we hebben lopen rellen: allemaal voor jou!’ Maar de vraag is natuurlijk: voor wie doen ze het nu echt? Want die kinderen maakt het waarschijnlijk allemaal niets uit, zolang ze maar wat kruidnoten en cadeautjes krijgen.

De reacties zijn verdeeld

Een deel van de kijkers is het met de mannen eens. Zij vinden dat dit lied de vinger op de zeer plek legt. Terwijl anderen de tekst van het nummer echt niet vinden kunnen en wel begrijpen waarom Staphorst het kinderfeest zo beschermd. Hoe dan ook: ze weten opnieuw weer de gevoelige snaar te raken. ‘Even tot hier slaat naar mijn idee volledig de plank mis’, klinkt het op Twitter. Een andere kijker reageert met: ‘“Papa, ik schaam me zo voor jou”. Wederom briljant; dit is de reden waarom ik desnoods midden in de nacht kijk.’

Mensen die boos zijn vanwege deze uitzending van Even Tot Hier hebben nog veel te leren over fatsoen, empathie en humor. #eventothier — Marjolijn van de Gender (@marjolijnvdg) 26 november 2022

#eventothier Slaat naar mijn idee volledig de plank mis. — Ziggy (@djziggy78) 26 november 2022

Heel Staphorst piswoest in 3, 2, 1.. 😂 #eventothier — Lianne van Veen (@Liedje87) 26 november 2022

“Papa, ik schaam me zo voor jou!” 🎼🎺🎷 Wederom briljant; dit is de reden waarom ik desnoods midden in de nacht kijk! ❤️ #eventothier — Kaatje (@Kaatjetsjilp) 26 november 2022

Nou, #eventothier zal morgen wel een inbox met bedreigingen hebben.



Want de waarheid en een spiegel voorgehouden krijgen is niet aan extremistische Pro-pieten besteed.



Hij was weer supersterk#Papaikschaammerotvoorjou — Marleen van 🐴🐆🐅🐱🦝🦊🦁🐯 (@Anti4ushooligan) 26 november 2022

Ze maken echt wel leuk stukje over Staphorst. Toch ben ik het eens met die mensen daar. Wie denken die kansloze k.o.z.p wel niet dat ze zijn om een ieder hun wil op te dringen? Zijn niet meer dan clubje onruststokers #eventothier — Gewoon Sjaak (@weerwel) 27 november 2022

Geweldig dit!

Op een ludieke manier gebracht door #eventothier maar met een o zo mooie en sterke boodschap.



Kinderen malen er niet om als Zwarte Piet niet zwart geschminkt is.

Het zijn volwassenen die zich, zonder schaamte, druk maken en zich misdragen. https://t.co/lb9jYi2FgW — Petra van Dam (@PetravanDam3) 26 november 2022

Bron: Even tot hier, Twitter