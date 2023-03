Even voorstellen: de kandidaten van ‘Winter vol liefde’

Guido Beeld RTL

Guido

Guido (43) woont in de prachtige natuur van Zweeds Lapland. Hij is vrolijk, avontuurlijk, sociaal, liefdevol én een enorme liefhebber van de natuur en buitenlucht. In het hoge Noorden runt hij zijn eigen kampeerterrein. In de zomer organiseert hij tours en activiteiten zoals kanoën, hiken, vissen en bushcraften, in de winter geeft hij les op een basisschool.

In Zweden heeft hij al een mooi leven opgebouwd, maar hij mist nog wel echt een partner om dit geluk te delen. Waar hij naar op zoek is? Een spontane vrouw, met wie hij kan lachen en ze moet natuurlijk van natuur houden. Bij Guido hoef je dus ook geen standaarddate te verwachten, hij wil zijn partner in spe zijn bijzondere wereld laten zien. Denk aan ijsvissen, sneeuwscootertours, elanden spotten, opwarmen bij een vuurtje of in de sauna en samen het Noorderlicht bewonderen.

Marco Beeld RTL

Marco

Marco (55) runt een boetiekhotel in Noorwegen. Ook Marco is gek op avontuur. Hij houdt van wandelen door de sneeuw, skiën, huskytochten, ijsbaden. Zijn ideale date? De natuur ingaan met zijn Landrover met daktent en dan samen een kampvuur maken.

Hij is een echt gezelligheidsdier en zoekt daarom een partner aan zijn zijde om samen volop van het leven te kunnen genieten. Zijn droomvrouw is leuk, lief, fris en spontaan, een tikkeltje alternatief vindt hij ook wel leuk. Als ze maar van avontuur houdt.

Edith Beeld RTL

Edith

Edith (51) woont samen met haar zoon van 14 in Tirol. Ze verhuurt daar appartementen en verkoopt glamping-chalets. Edith omschrijft zichzelf als sociaal, sportief en open. En voor een lekker hapje eten met een goed glas wijn is ze altijd te porren. Ook houdt ze van een après-skifeestje op z’n tijd.

Na een drukke werkdag trekt ze zich het liefst terug bij de open haard met een drankje. Dat zou ze natuurlijk graag met een leuke partner aan haar zijde doen.

Saul Beeld RTL

Saul

Saul (29) woont in Zwitserland. Daar runt hij samen met zijn broers een makelaarsbedrijf. Zijn succes wil hij graag met een leuke vrouw delen. Zijn ideale vrouw is charmant, stijlvol en niet op haar mondje gevallen. Natuurlijk moet ze ook van winterse activiteiten houden.

Benjamin Beeld RTL

Benjamin

Ook Benjamin (26) in Zwitserland. Hij werkt daar in een hotel en restaurant en is gek op skiën. Hij op zoek naar zijn prins op het witte paard. Het liefst wel iemand die een beetje lang en stoer is, en natuurlijk een leven met hem wil opbouwen in Zwitserland natuurlijk.

Ben je zelf nog op zoek naar de liefde en vind jij één van deze kandidaten wel interessant? Goed nieuws, je kunt je nog aanmelden voor Winter vol liefde. Aanmelden kan hier.

Winter vol liefde komt in het najaar op de buis. Wanneer het programma precies wordt uitgezonden is nog niet bekend.

Bron: RTL Boulevard, RTL