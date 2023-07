Even wennen: Eva Jinek stopt bij RTL en slaat een nieuwe weg in

De laatste uitzending van haar talkshow Jinek was op 23 juni, maar dat was dus tevens de állerlaatste. Voor de trouwe kijkers wordt dat even wennen, maar niet getreurd: vanaf begin 2024 zien we Eva bij AVROTROS. Ze keert daarmee terug naar de publieke omroep, waar ze vóór RTL ook al vijftien jaar werkte.

Feestelijk nieuws

‘Feestelijk nieuws’, noemt Eva haar overstap op Instagram. “AVROTROS heeft me gevraagd om terug te komen bij de publieke omroep, en samen met hen een nieuw programma te ontwikkelen. Daar heb ik heel veel zin in dus heb ik ja gezegd! Tegelijkertijd ben ik blij met de afgelopen jaren bij RTL, ze waren avontuurlijk en ook zeker leerzaam en daar zal ik RTL altijd dankbaar voor blijven”, schrijft de journalist.

Spannendste van allemaal

Haar nieuwe avontuur start begin 2024, want eerst is er nog een ander feestelijk moment: de geboorte van haar kindje. “Voordat ik wat dan ook op werkgebied kan doen, ga ik eerst mijn tweede baby ontmoeten en dat is – by far – het spannendste van allemaal.”

Hart voor cultuur

Wat Eva precies gaat maken bij AVROTROS, is nog niet duidelijk. Volgens Eva wordt het een programma waarin ze waarin ze ‘zowel haar journalistieke kant maar vooral ook haar hart voor cultuur een plek kan geven’, meldt ANP. Eric van Stade, algemeen directeur AVROTROS zegt dat het ‘een onderscheidend programma wordt waarbij actualiteiten en cultuur de basis vormen’. Wij zijn benieuwd!

Bron: ANP / Instagram @evajinek