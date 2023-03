Evi Hanssen bedankt partner na overlijden moeder met intieme foto’s

‘Ik weet niet wat mijn lieve moeder en echtgenoot tijdens hun laatste babbeltje besproken hebben, maar de liefde en het vertrouwen tussen deze twee spat ervan af’, schrijft Evi bij drie foto’s van haar man en haar moeder.

Laatste babbeltje

‘Dank je Kurt om deze dagen zo dicht bij me te staan. Om me even alleen te laten als het nodig was, om me te knuffelen als ik het nodig heb. Ik hou van jou.’

Ongeneeslijk ziek

In 2021 kreeg de moeder van Evi te horen dat ze ongeneeslijk ziek is. Ze had borstkanker met uitzaaiingen in de lever en botten. Vorig jaar september zei Evi tegen de Vlaamse Story dat ze elk moment met haar moeder samen als een feestje ziet, maar ook als een afscheid.

“Ondertussen heb ik het een plek kunnen geven. Elk kind moet op een bepaald moment zijn mama afgeven en niet omgekeerd”, zei Evi destijds. Wat volgens de presentatrice ook hielp, is dat haar moeder zich ‘al had verzoend met de dood’.

“Ik merk wel dat het een heel lang rouwproces is. Aan de ene kant denk je dat het einde dichtbij is, maar we zijn alweer een jaar verder en de dood is nog altijd niet gepasseerd.”

Relatie Evi Hanssen en Kurt Loyens

Evi en Kurt stapten afgelopen zomer in het huwelijksbootje. Op dat moment waren de presentatrice en production designer vier jaar samen.

