Evi Hanssen over ongeneeslijk zieke moeder: “Elk moment samen is een feestje”

Evi’s moeder Arlette (75) heeft borstkanker met uitzaaiingen in de lever en botten. “Ik zit in een bevoorrechte positie bij de grote afscheidsstoet van mijn mama”, vertelt de presentatrice. “Dat is intens, maar ook een heel groot cadeau.”

Verzoend met de dood

Evi ziet elk moment met haar moeder samen als een feestje, maar ook als een stukje afscheid nemen. “Ondertussen heb ik het een plek kunnen geven. Elk kind moet op een bepaald moment zijn mama afgeven en niet omgekeerd.” Wat volgens de presentatrice ook helpt, is dat haar moeder zich ‘al heeft verzoend met de dood’. “Ik merk wel dat het een heel lang rouwproces is. Aan de ene kant denk je dat het einde dichtbij is, maar we zijn alweer een jaar verder en de dood is nog altijd niet gepasseerd.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Evi Hanssen (@evihanssen) op 9 Sep 2022 om 5:56 PDT

Column Evi Hanssen

Evi schreef in haar column voor Billie, het magazine van Het Nieuwsblad, al vaker over haar moeder. Negen jaar geleden kampte Arlette ook met borstkanker, maar deze keer ziet de diagnose er minder hoopvol uit.

Bron: HLN