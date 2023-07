Ex-advocaat Jan uit ‘B&B vol liefde’ hielp déze BN’er in de rechtszaal

Patricia spande destijds een zaak aan tegen Johan Vlemmix. Hij wilde destijds een sekspop lanceren die op haar leek.

Goed werk, Jan

Daar stak Jan een stokje voor. De pop kwam niet op de markt, en daar was Patricia ontzettend blij mee. De 2000 euro schadevergoeding die Johan aan haar moest betalen, schonk hij aan stichting KiKa.

Zo vader, zo zoon

Ook de zoon van Jan is geen onbekende in de advocatuur. Hij werkt bijvoorbeeld samen met misdaadjournalist John van den Heuvel aan zijn programma Ontvoerd. Op de website van La Causa Advocaten staat beschreven dat Jan zijn zoon al van jongs af aan mee naar kantoor nam. Toentertijd bevond dat kantoor zich in hartje Amsterdam. Soms bracht zijn zoon urenlang spelend door in een achterkamertje, terwijl hij luisterde naar zijn vader en de ingewikkelde juridische praatjes. Hoewel het taalgebruik op die leeftijd nog te hoog gegrepen was, wekte het wel zijn interesse voor de advocatuur. Jan stond in die tijd de ontvoerder van Gert-Jan Heijn bij, één van de Heineken-ontvoerders. Door deze zaak werd zijn passie aangewakkerd om ook advocaat te worden. De appel valt niet ver van de boom...

Kun je geen genoeg krijgen van B&B vol liefde? Smul mee entertainmentjournalist Matthijs Albers en Libelle’s Lotte:

Bron: RTL Boulevard, La Causa advocaten