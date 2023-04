Ex-vriend van Gordon laat van zich horen na pijnlijke breuk

Op de grote vraag wát er precies is gebeurd tussen de mannen willen ze maar geen antwoord geven. Al maken zowel Gordon als Gavin met semi-cryptische teksten duidelijk dat het geen amicale breuk is.

Reactie van Gavin na de breuk met Gordon

Gavin houdt zich al een paar dagen op de achtergrond, maar wil de kans nu aangrijpen om de veelbesproken breuk uit te melken twee bijzondere mensen te bedanken. Zij staan sinds de verbroken verloving voor hem klaar. “Omring jezelf bij tegenspoed met mensen die je opbeuren en steunen”, schrijft Gavin op Instagram-stories, waarna hij zijn dankbaarheid uit naar zijn broer en beste vriendin.

Wat is er precies gebeurd?

Een week geleden ging er een schok over de redacties van de roddeljournaille. Gordon zou na een flitsbezoek aan Australië niet alleen zijn teruggekeerd in Dubai, waar hij tegenwoordig woont, maar ook een illusie armer zijn. Privé sprak direct van een breuk. Een breuk die overigens als een gordonderslag bij heldere hemel kwam, omdat de mannen nog maar net verloofd waren.

Op Valentijnsdag maakte Gordon zijn relatie met de Australische knapperd bekend, die overigens 24 jaar jonger is dan de presentator. Het betekende Gordons terugkeer op social media – waar hij vlak daarvoor nog op dramatische wijze afscheid van nam – en een soort wereldreis van enkele maanden. Met Gavin verbleef hij op de mooiste plekken en in de duurste hotels waar ze waarschijnlijk vooral genoten van elkaar.

Verliefd, verloofd, maar niet getrouwd

Het ging snel tussen Gordon en Gavin. Zo snel dat er in de pers zelfs wedjes werden gelegd of het koppel het altaar zou halen. Ver met het plannen van het huwelijk kwamen de ex-geliefden sowieso niet. Gavin ging eind maart op één knie voor zijn geliefde tijdens een romantisch verblijf op de Malediven, waarna hun relatie slechts enkele weken later op een volgens de pers ‘explosieve manier’ ten einde kwam.

Mentaal gebroken

Gordon is op sinds het einde van de relatie. “Na alle euforie van de afgelopen maanden ook maar laten zien hoe emotioneel en mentaal gebroken eruitziet. Onderweg naar mijn familie en vrienden voor hun support en zorgen dat ik dat licht weer ga zien”, schreef hij op Instagram.

“Geen enkel contact meer hebben na vier maanden dag in, dag uit, voelt alsof er iemand overlijdt. Waarom mensen zoiets doen, is mij een raadsel.” In rust probeert de presentator nu de gebeurtenis te verwerken en zijn hart te helen.