Fajah Lourens liet borstimplantaten verwijderen en deelt nu foto’s in bikini

Fajah liet de implantaten verwijderen, omdat ze waren gaan lekken. Op Instagram vertelt ze hier openhartig over. “Gezondheid staat boven alles”, laat ze weten.

Littekens

“Ik heb mijn implantaten laten verwijderen en mijn borsten een beetje laten liften. Daarnaast zijn mijn tepels verkleind en heb ik een litteken. Het litteken onder mijn borst valt helaas (nog) niet onder mijn borst. Ik weet ook niet of dat ooit zal gebeuren aangezien mijn borsten heel klein zijn”, legt ze openhartig uit.

Nieuw zelfbeeld

Aan het begin moest ze even wennen aan haar nieuwe zelf, maar dat is inmiddels gelukt: “Niet alle kledingstukken staan mooi, maar dat is een goed excuus om weer eens te gaan winkelen. Eigenlijk geef ik niet zoveel geld uit aan kleding, maar nu ik merk dat sommige dingen niet meer zo mooi staan, is het tijd om een nieuwe garderobe aan te schaffen. Bh’s hoef ik niet meer te dragen en dat is maar goed ook, want ik pas er geen één. Mijn cupmaat is zo klein.”

Goed genoeg

Aan andere vrouwen in hetzelfde schuitje geeft ze mee: “Weet dat je altijd goed genoeg bent, ook als je dat even niet zo voelt. Weet dat je ook zonder borsten een zelfverzekerde vrouw bent. Door jezelf altijd te accepteren en je niet te verzetten tegen de realiteit, zul je vanzelf zien dat je niks nodig hebt om gelukkig te zijn. Lijden ontstaat door weerstand tegen de realiteit.”

Fajah Lourens openhartig over liefdesleven

Bron: Instagram