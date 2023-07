Fajah Lourens verkoopt miljoenenvilla en gaat ‘droomleven vervullen’ in Spanje

Op Instagram deelt Fajah een gelikte video van de woning, die voor maar liefst 3,8 miljoen euro te koop staat. ‘Aan de ene kant doet het pijn, maar aan de andere kant ben ik blij dat ik afscheid ga nemen van dit prachtige huis en mijn droomleven ga vervullen in Spanje’, schrijft ze erbij.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Fajah Lourens (@fayaofficial) op 17 Jul 2023 om 9:18 PDT

Het is niet helemaal duidelijk waar in Spanje ze met partner, zoontje Shai en haar paarden wil of gaat wonen. Aan RTL Boulevard vertelt de 42-jarige dj, modeontwerpster en voormalig actrice dat het in ieder geval een plek ‘in de buurt van de bewoonde wereld’ wordt, zodat er ook voor Shai genoeg te doen is.

“Ik geniet van elke stap en ik weet dat we hier een plek zullen vinden waar we oud kunnen worden”, zegt Fajah, die tijdens een vakantie met haar gezin verliefd werd op het land. “Het wordt een nieuw avontuur, vol met nieuwe ontdekkingen en herinneringen die we samen zullen creëren.”

Kleinzoon

Het is niet alleen maar rozengeur en maneschijn: Fajah laat met pijn in haar hart haar kersverse kleinzoon achter, die in maart ter wereld kwam. Daarom zet ze alles op alles om dochter Irem en haar partner Ruben ook zover te krijgen om naar Spanje te verhuizen. En dat lijkt te lukken: “Irem ziet het al zitten en Ruben begint er ook langzaam aan te wennen.’’

Gelukkig hoeft Fajah haar kleinkind niet meteen vaarwel te zeggen: het hele project rondom de verhuizing gaat waarschijnlijk zo’n twee jaar duren. Ook blijft Fajah haar bedrijven MKBM en Killerbody gewoon runnen, waarvoor ze regelmatig terug naar Nederland zal vliegen.

Bron: RTL Boulevard