Familie Buddenbruck ineens niet meer te zien in nieuw seizoen ‘Een huis vol’

De familie Buddenbruck kreeg de afgelopen tijd veel vragen over het nieuwe seizoen en of zij hieraan meedoen. Ze delen op Instagram het verlossende woord.

Pijnlijk nieuws voor familie Buddenbruck

Volgens de grote familie is het altijd lastig om de draaidagen van Een huis vol goed in te plannen. In eerste instantie kwamen de draaidagen dan ook niet helemaal uit.

Om toch tijd vrij te maken, heeft de familie hun hele planning overhoop gegooid. Het mocht niet baten, want ze hebben slecht nieuws voor alle fans: ‘Op het laatste moment is besloten vanuit KRO / NPO dat wij dit seizoen toch niet meedoen’, schrijft de familie teleurgesteld op Instagram. Op hun Stories laten ze weten dat er geen reden is gegeven, alleen dat ze een nieuw gezin hebben.

Even geen camera

Ze vinden het vooral jammer dat dit op het laatste moment pas is besloten. Bovendien balen ze dat qua samenwerkingen ineens eigenlijk wél zou mogen, aangezien de familie eerder hele mooie samenwerkingen heeft moeten afzeggen. Gelukkig zit er ook een voordeel aan het feit dat ze meer dagenlang door een heel productieteam gevolgd worden. ‘Aan de andere kant is het wel even fijn zonder camera’s.’ Ja, dat begrijpen wij wel!

Wanneer het nieuwe seizoen van Een huis vol wordt uitgezonden, is nog niet bekend.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Rob en Thaila Buddenbruck (@buddenbruckjes) op 15 May 2023 om 8:08 PDT

Bron: Een huis vol, Instagram