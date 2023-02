Familie Jelies uit ‘Een huis vol’ deelt droevig bericht: “Hond Borre levenloos gevonden”

“Na anderhalve week tussen hoop en vrees geleefd te hebben wij Borre vandaag levenloos gevonden”, schrijft moeder Janneke op Instagram bij een mooie foto van de hond. Het dier is gestorven in een mestput.

“Wat wij voor mogelijk hielden, maar toch zeer onwaarschijnlijk achten is toch gebeurd. Onze lieve Borre is op onbegrijpelijke manier toch in de mestput terecht gekomen. Door de sterke ammoniaklucht moet Borre onmiddellijk bedwelmd zijn geraakt”, zegt Janneke.

‘Borre heeft niet geleden’

Ze laat weten dat het gezin van elf er kapot van is. “Aan de andere kant dankbaar en opgelucht dat we hem gevonden hebben en weten dat hij niet geleden heeft.”

Aanvankelijk was de familie Jelies bang dat Borre door iemand zou zijn meegenomen. Janneke plaatste verschillende posts op Instagram met een emotionele oproep. Ze kreeg veel lieve reacties.

Janneke dankt nu iedereen die meeleefde. “We zullen onze Borre ontzettend missen!”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Fam jelies (@famjelies) op 18 Feb 2023 om 10:26 PST

Bron: Instagram/De Gelderlander