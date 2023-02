Familie Jelies uit ‘Een huis vol’ is wanhopig: ‘Hond Borre is nog steeds niet terecht’

Op Instagram doet de familie nu wanhopig een oproep.

Hond van familie Jelies vermist

De hond is nu al een week van huis en de familie maakt zich zorgen: ‘Borre is helaas nog niet terecht’, laten ze weten. Ze vermoeden dat Borre door iemand is meegenomen met als doel met de hond te gaan fokken, en dat, toen diegene ontdekte dat Borre gecastreerd is, de hond weer is vrijgelaten. ‘Maar dat is toch gissen, het is en blijft heel vreemd. En wij hopen zo erg dat hij gevonden wordt’, aldus de familie.

‘Tijd begint te dringen’

Twee dagen eerder schreef de familie al: ‘Er zijn nu aanwijzingen dat Borre ronddwaalt in de omgeving van Wieringerwerf. Ook daar wordt nu volop gezocht, maar als Borre ontvoerd is en gedumpt (...), zal hij bang en schuw zijn en zich schuilhouden. Wij hopen zo dat hij gevonden wordt, want de tijd begint wel te dringen nu.’

Lieve reacties

Volgers van de familie leven erg met ze mee: ‘Wat naar dat Borre ineens weg is en niemand weet wat er is gebeurd. Hoop dat hij gauw terecht is’, schrijft de een. ‘Wat erg dat Borre weg is. Ik zou helemaal gebroken zijn als onze hond weg was’, tikt een ander.

