Familie Kraan uit 'Een huis vol' deelt een update over hun emigratie naar Luxemburg

Zeven van de negen kinderen uit het samengestelde gezin verhuisden met hun ouders mee. Zij wonen en werken nu op de Luxemburgse camping.

Familie Kraan emigreerde naar Luxemburg

Deze grote levensverandering blijkt veel met financiën te maken te hebben. Luxemburg zou een veel fijner land zijn om met z’n groot gezin te wonen. “Je hield geen cent over. Als ik Nederland vergelijk met Luxemburg, zijn de voorzieningen voor kinderen hier veel beter geregeld. Je krijgt hier in een maand meer kinderbijslag dan in drie maanden in Nederland”, vertelt Ivan tegen het AD. “Dit land is ingericht op werkende ouders, ook de scholen. Leerlingen krijgen een gratis warme maaltijd tussen de middag. We zagen steeds meer mogelijkheden.”

Even wennen

Hoewel het gezin dolblij is met de gemaakte keuze, was het voor moeder Linda wel even wennen. Niet alleen de verhuizing naar een ander land was zwaar, ook het werk op de camping had ze zich makkelijker voorgesteld. “Misschien hebben we wel onderschat hoe het zou gaan. De eerste twee maanden moesten de kinderen wel echt hun weg vinden en wij ook. Op nieuwe scholen en in de nieuwe omgeving.” Voor vader Ivan was het wennen makkelijker, want met zijn astma is hij blij om in de schone buitenlucht te leven. “Sowieso hebben we nog geen moment spijt gehad, het is een paradijs hier,” vertelt hij.

KRO-NCRV volgde ‘de Kraantjes’ tijdens deze emigratie en maakte er een speciale serie over. Daarop is het nog wel even wachten, want de afleveringen zijn pas begin volgend jaar te zien.

Libelle - Floor ging een week lang wildkamperen: dit vond ze ervan:

Bron: Algemeen Dagblad