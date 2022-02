De 65-jarige acteur is hoogstwaarschijnlijk overleden door een val in zijn hotelkamer.

Hersenbloeding door val

Saget zou zijn gevallen en daarbij zijn hoofd ernstig hebben gestoten. Artsen vermoeden dat hij niet direct door had wat de gevolgen van zijn val waren. Ze denken dat hij vervolgens een dutje deed om bij te komen van de show die hij de avond ervoor gaf. Hij werd nooit meer wakker en overleed uiteindelijk aan een hersenbloeding, die volgens de artsen veroorzaakt werd door de val.

Intens verdrietig

Er zijn verder geen sporen van alcohol of drugs in het bloed van Saget aangetroffen, waardoor zijn dood als een trieste samenloop van omstandigheden is te omschrijven. Zijn familie heeft inmiddels ook gereageerd op de uitkomsten van het onderzoek. “Nu we weten wat er zich daadwerkelijk heeft afgespeeld, vonden we het niet meer dan normaal om dat ook met Bobs fans te delen. De artsen hebben ons gezegd dat Bob is overleden door een ‘hoofdtrauma’, met andere woorden: hij is waarschijnlijk gevallen en die val is hem fataal geworden. Het is intens verdrietig voor iedereen die hem lief had, omdat Bob altijd zo veel voor anderen deed.”

Bron: TMZ