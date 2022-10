Familie Verhulst neemt op Dierendag afscheid van geliefde hond Marcel: ‘Slaap zacht’

Op Instagram staan Gert Verhulst en zijn kinderen Viktor en Marie stil bij het overlijden van hun grote familievriend.

Hard aangekomen

Volgens Gert is het overlijden van Marcel ‘harder aangekomen dan verwacht’. “Hij was al een tijdje ziek”, vertelt de presentator en Studio 100-baas. Vooral zijn vrouw Ellen had het moeilijk met het afscheid. “Zij heeft twee jaar lang dag en nacht voor hem gezorgd.”

Ontroerende foto’s

Gerts kinderen Viktor als Marie brengen met een aantal ontroerende foto’s op Instagram een laatste groet aan Marcel. Ook Gert plaatst nog een foto ter gedachtenis aan zijn geliefde viervoeter. ‘Je mag gaan rusten lieve schurk’, schrijft hij bij een foto van hem en Marcel.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Viktor Verhulst (@viktorverhulst) op 4 Oct 2022 om 23:31 PDT

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door MarieVerhulst (@verhulstmarie) op 4 Oct 2022 om 23:31 PDT

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Gert Verhulst (@gertverhulst) op 4 Oct 2022 om 23:31 PDT

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Instagram