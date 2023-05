Familie Wildeman over nieuw seizoen ‘Een huis vol’: “We lachen ons kapot”

Toen moeder Priscilla voor het programma Een huis vol werd gevraagd, was ze niet meteen overtuigd. “Ik dacht meteen: nee, ik ga niet met mijn hoofd op televisie”, vertelt ze. “Toen ik het hier thuis met Lukas en de kinderen deelde, was iedereen echter gelijk enthousiast. Het is een kans die je niet vaak krijgt, om aan zoiets te mogen meedoen. Om te mogen beleven hoe het is om door camera’s te worden gevolgd. Die once in a lifetime kans, naast het feit dat de kinderen en Lukas voor waren, gaf de doorslag om mee te doen.”

Gezinsuitbreiding

Priscilla is moeder van alle zeven kinderen, Lukas is de vader van de laatste twee. Hoewel ze een samengesteld gezin zijn, voelen ze zich één grote familie. En als het aan Priscilla en Lukas ligt, is dat gezin nog niet compleet. Ze willen dolgraag nog een achtste kindje.

Hilarische opnames

Op dit moment zijn de opnames nog in volle gang. “We hebben zoveel leuke dingen meegemaakt. Er gaat geen moment voorbij dat we ons niet kapot lachen met zijn allen”, vertelt Lukas. Voor Priscilla springt één moment er wel uit. “Sophie, onze hond, was loops, en ik dacht dat wel even op te lossen met een mondkapje als luier. Toen wilde ze absoluut niet meer lopen en heeft ze heel lang in de kamer stilgestaan.”

Jezelf terugzien op tv

“Tot nu toe hebben we eigenlijk alleen maar leuke reacties gehad. Van de basisschool waar we hebben gedraaid tot aan onze buren”, vertelt Priscilla. De familie Wildeman geniet dan ook met volle teugen van de opnames. Toch twijfelt Priscilla of ze straks Een huis vol ook echt aanzet op tv. “Lukas en de kinderen gaan zeker kijken. Die zijn heel benieuwd hoe het is geworden. Ik weet het zelf nog niet, ik vind het spannend om mezelf straks op televisie terug te zien. Ik moet mezelf echt gaan overhalen om te kijken. Als dat lukt, dan maken we er natuurlijk wel een uitgebreid feestje van. Met z’n allen op de bank met popcorn en snacks om ons Een huis vol-avontuur samen te vieren.”

Nieuwe gezinnen en vertrouwde gezichten

Naast de familie Wildeman is ook de familie Blom als nieuw gezin te zien in het programma. De families Cudogham en Nagelkerke kennen we al van het vorige seizoen en worden wederom gevolgd in het nieuwe seizoen. De familie Buddenbruck zullen we moeten missen.

Bron: KRO-NCRV