Fan van ‘B&B vol liefde’? Dan ga jij dit nieuwe RTL-programma geweldig vinden

In de nieuwe datingshow volgen we vrijgezelle Nederlanders die een bedrijf hebben in een wintergebied en op zoek zijn naar de liefde. De eerste deelnemer is al bekend, namelijk de 26-jarige Benjamin die op 2000 meter hoogte in een Zwitsers skigebied woont. De jonge ondernemer neemt daar binnenkort een boutique-hotel over en heeft nog een plekje vrij voor een mannelijke liefde.

Zelfde idee

Winter vol liefde is van dezelfde makers als van B&B vol liefde en Boer zoekt vrouw, en het concept zal dan ook ongeveer hetzelfde zijn. De vier deelnemers ontvangen brieven van potentiële liefdeskandidaten en kiezen daarna uit wie ze willen uitnodigen bij hen thuis.

Naast Benjamin worden er nog drie andere deelnemers bekend gemaakt.

Deelnemer Benjamin (26) woont op 2000 meter hoogte in een Zwitsers skigebied. Beeld Instagram / @benjaminwillemsen

Bron: ANP, RTL Boulevard