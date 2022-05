Fan van ‘Chateau Meiland’? Dan vind je de Vlaamse versie vast ook hilarisch

Voormalig profwielrenner Eddy en Christina Planckaert hebben in Frankrijk een bouwvallig kasteel gekocht die ze gaan opknappen tot een ware chambre d’hote. Precies het format van de Meilandjes, maar dan op z’n Vlaams.

Twee seizoenen van Chateau Planckaert

De Vlaamse realitysoap is een ware hit in België. Het eerste seizoen werd in het najaar van 2020 uitgezonden. De opnames voor het tweede seizoen moesten vanwege de coronacrisis tijdelijk worden stilgelegd. Maar in februari 2021 gingen ze weer van start en de tweede reeks was vanaf mei 2021 op de Belgische zender Eén te zien.

Feestelijke opening van het chateau

In het eerste seizoen van Château Planckaert zie je de familie druk bezig met de verbouwingen van het Château Neureux in het Franse Lurcy-Lévis. Richting het einde van het seizoen wordt de chambre d’hôtes feestelijk heropend en het seizoen sluit af met een prachtig huwelijk.

Op Videoland

Benieuwd geworden? Château Planckaert seizoen 1 is vanaf 5 juni te zien op Videoland. Mocht je de smaak helemaal te pakken hebben, hoef je niet lang te wachten op seizoen 2. Die verschijnt namelijk op 26 juni al op de streamingdienst.

Maxime Meiland zei volmondig ‘ja’ toen haar vriend Leroy op z’n knieën ging. Toch laat de grote dag lang op zich wachten. Entertainmentjournalist Matthijs Albers vertelt wat de reden is van deze vertraging:

Bron: Videoland