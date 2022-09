Fan van ‘De luizenmoeder’? Dan ga je ook smullen van de nieuwe serie ‘Moedermaffia!’

De serie gaat over Daan, een moeder die wordt gespeeld door actrice Loes Haverkort. Daan probeert de perfecte moeder te zijn, maar dat gaat niet van een leien dakje. Stiekem moddert ze maar wat aan.

Na de scheiding van haar man belandt Daan op de bank bij haar moeder. Ze wordt op scherp gezet wanneer de stiefmoeder van haar kinderen wél aan het perfecte plaatje lijkt te voldoen. Raakt ze haar dochter aan haar kwijt? Om dat te voorkomen, moet Daan een ouderschapscursus volgen.

Het klinkt allemaal behoorlijk dramatisch, maar het gaat hier om een komedie. Naast Loes spelen ook Benja Bruijning, Beppie Melissen, Toprak Yalçiner en Tina de Bruin in de serie, die vanaf 30 september te zien is op Videoland. Benja, die de rol van de ex van Daan speelt, vertelt overigens dat hij zich ook weleens schuldig maakt aan moedermaffiapraktijken: “Ik vind vaak van alles en ik vrees dat dit ook te zien is. Ik probeer me wel zo min mogelijk te bemoeien met andere mensen.”

Loes, die met haar man Floris een zoon en een dochter heeft, vertelt: “Mijn kinderen betekenen de wereld voor mij. Met heel mijn hart wil ik ze vol vertrouwen het leven laten beleven en ze in alle liefde laten groeien. Maar opvoeden is een weg van vallen en opstaan en dat geldt niet alleen voor de kinderen. Met een dikke bak liefde en een goeie dosis humor komen we hopelijk een heel eind.”

