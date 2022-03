En daarin laat hij zich misschien weer van een heel andere kant zien.

Nieuwe film met Frank Lammers

Deze week zijn de opnames gestart van een nieuwe Nederlandse komedie, genaamd All inclusive. De hoofdrollen zijn voor Frank Lammers, Jennifer Hoffman en Tibor Lukács, maakt distributeur WW Entertainment bekend. Ook Matthijs van de Sande Bakhuyzen, Aiko Beemsterboer en Bing van Son spelen mee in de film.

Huwelijksproblemen in All inclusive

De film is gebaseerd op een idee van Tibor Lukács, die er dus zelf ook een rol speelt. Aniëlle Webster is de regisseur van de film en dat belooft veel goeds, want zij regisseerde onder meer ook Huisvrouwen bestaan niet. De film gaat over Jacco (gespeeld door Tibor) en Sylvie (gespeeld door Jennifer). Zij gaan met hun zoon en dochter op vakantie naar een all-inclusive-resort, zoals de titel van de film al doet vermoeden. Het huwelijk van Jacco en Sylvie is wankel. Waar ze hoopten dat een familievakantie ze dichter bij elkaar zou brengen, wordt hun huwelijk juist zwaar op de proef gesteld.

Andere kant van Frank Lammers

Tibor en Jennifer spelen dus een echtpaar, maar welke rol krijgt Frank Lammers? Daar laten de makers nog niets over los. Wij zijn razend benieuwd of hij een type gaat spelen à la Ferry Bouwman of dat we een heel andere kant van de acteur gaan zien.

All inclusive in de bioscoop

Van huwelijksproblemen tot een midlifecrisis: het komt allemaal aan bod in deze grappige film. Het verhaal speelt zich af op Bonaire, dus dat zorgt voor een zomers gevoel. Toch zal de film pas in de winter in de bioscoop te zien zijn. Vanaf 19 januari 2023 gaat-ie draaien. Trommel dus maar vast je partner, vriendin, zus, zoon, dochter of buurvrouw op.

Ja, Frank Lammers timmert leuk aan de weg, en dat mag gezegd worden! Maar volgens de acteur zijn we in Nederland heel snel jaloers en geven we maar weinig complimentjes:

Bron: RTL Boulevard