Fan van ‘Heel Holland bakt’? Dan is dít nieuwe programma ook iets voor jou

NET 5 komt met het programma High tea challenge. Dit gloednieuwe bakspektakel is vanaf 28 februari van maandag tot en met donderdag om 20:00 uur te zien.

High tea challenge

In dit programma zie je iedere aflevering hoe één kandidaat alle overige kandidaten bij hem of haar thuis uitnodigt voor een compleet verzorgde high tea. Deze high tea moet een speciaal thema hebben. Denk aan een een thema zoals ‘onderwaterwereld’ of ‘glitter & glamour’.

Drie gangen

De kandidaat krijgt vier uur de tijd om de high tea voor te bereiden en het moet uit minstens drie gangen bestaan: hartig, zoethartig en een zoete afsluiter. Daarnaast kunnen ze punten scoren met een mooie tafelaankleding en etagére.

Elke week een winnaar

De kandidaten die te gast zijn mogen de high tea punten geven. Ze beoordelen natuurlijk hoe het eten gesmaakt heeft, maar ook hoe de algemene ervaring was. Aan het einde van de week wordt de kandidaat met de meeste punten uitgeroepen tot weekwinnaar.

Meteen zin gekregen om zelf een high tea te organiseren? Zó maak je eenvoudig de leukste etagère:

Bron: Televizier